Конфетки! Комбинируем и строим

Будьте и туристом, и архитектором - спланируйте красочное путешествие, в котором вы будете комбинировать конфетки и строить города! Начинается все с составления три в ряд, а заканчивается тем, что вы отстраиваете великолепный новый город. Восстанавливайте знаменитые города и известные достопримечательности, общайтесь с местными жителями и помогайте им! Чего вы ждете? Давайте отстроим этот мир!







Получайте паспорт, вклеивайте в него марки и отправляйтесь творить в Париж, Нью-Йорк, Токио и куда только пожелаете! Восстанавливайте монументальные достопримечательности - от Эйфелевой башни до статуи Свободы. А вы какой город хотите отстроить?







Особенности игры:



• Построить и скомбинировать! Восстанавливайте города, комбинируя хрустящие конфетки



• Спланируйте поездку и отправляйтесь на отдых! Можно исследовать и восстановить более 90 городов! Вращайте глобус и выбирайте, куда вам хочется



• Убрать шасси! К взлету готовы? Километры комбинаций, более 10000 уровней в каждом городе, 15 специальных усилений и тонны головоломок



• Путешествуйте в режиме 3D - весь мир у вас в руках - просто крутаните глобус! И никаких ожиданий и очередей



• Эксклюзивные испытания - получите посадочный талон и отправляйтесь на Остров Свиданий, в Пряничную деревню или на Концерт в саду! И не забудьте привезти сувениры!



• Комбинирование первого класса! Стройте достопримечательности и собирайте коллекционные марки в паспорт







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