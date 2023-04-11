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Конфетки! Комбинируем и строим

Big Fish Games
Доверенное
123.5KЗагрузки
197MBРазмер
4.4 - 4.4.4+
Android версия
4.63.0(11-04-2023)Это последняя версия
4.3
(166 Обзоры)
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Описание Конфетки! Комбинируем и строим

Будьте и туристом, и архитектором - спланируйте красочное путешествие, в котором вы будете комбинировать конфетки и строить города! Начинается все с составления три в ряд, а заканчивается тем, что вы отстраиваете великолепный новый город. Восстанавливайте знаменитые города и известные достопримечательности, общайтесь с местными жителями и помогайте им! Чего вы ждете? Давайте отстроим этот мир!


Получайте паспорт, вклеивайте в него марки и отправляйтесь творить в Париж, Нью-Йорк, Токио и куда только пожелаете! Восстанавливайте монументальные достопримечательности - от Эйфелевой башни до статуи Свободы. А вы какой город хотите отстроить?


Особенности игры:

• Построить и скомбинировать! Восстанавливайте города, комбинируя хрустящие конфетки

• Спланируйте поездку и отправляйтесь на отдых! Можно исследовать и восстановить более 90 городов! Вращайте глобус и выбирайте, куда вам хочется

• Убрать шасси! К взлету готовы? Километры комбинаций, более 10000 уровней в каждом городе, 15 специальных усилений и тонны головоломок

• Путешествуйте в режиме 3D - весь мир у вас в руках - просто крутаните глобус! И никаких ожиданий и очередей

• Эксклюзивные испытания - получите посадочный талон и отправляйтесь на Остров Свиданий, в Пряничную деревню или на Концерт в саду! И не забудьте привезти сувениры!

• Комбинирование первого класса! Стройте достопримечательности и собирайте коллекционные марки в паспорт


Facebook: https://www.facebook.com/GummyDrop


Twitter: https://www.facebook.com/GummyDrop @GummyDrop


Вам нужна помощь? Мы здесь: https://gummydrop.zendesk.com


Условия использования Big Fish: http://www.bigfishgames.com/company/terms.html


Конфетки! Комбинируем и строим - Версия 4.63.0

(11-04-2023)
Другие версии
Что новогоотовы к 100-му городу в Конфетках? Отправляемся в Ки-Уэст, Флорида. Море солнца, веселья и особенных сюрпризов! Грандиозная вечеринка, все приглашены!ужна помощь? Свяжитесь с нами: https://gummydrop.zendesk.com

Отзывов и оценок пока нет! Чтобы стать первым, пожалуйста,

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166 Reviews
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Качество приложения гарантированоЭто приложение прошло проверку на вирусы, вредоносный код и другие внедренные атаки и не содержит никаких угроз.

Конфетки! Комбинируем и строим - Информация об APK

Версия APK: 4.63.0Пакет: com.bigfishgames.gummydropgoogle
Совместимость с Android: 4.4 - 4.4.4+ (KitKat)
Разработчик:Big Fish GamesПолитика конфиденциальности:http://www.bigfishgames.com/company/privacy.htmlРазрешения:15
Название: Конфетки! Комбинируем и строимРазмер: 197 MBЗагрузки: 39KВерсия : 4.63.0Дата выпуска: 2023-04-11 18:46:11Минимальный размер экрана: SMALLПоддерживаемый процессор:
ID пакета: com.bigfishgames.gummydropgoogleПодпись SHA1: 79:24:AD:58:3A:D0:B6:2E:AE:60:CD:96:BA:36:0A:C8:E8:4B:D5:A5Разработчик (CN): Mark JaneckaОрганизация (O): BigFishGamesРасположение (L): SeattleСтрана (C): 01Штат/город (ST): WA

Последняя версия Конфетки! Комбинируем и строим

4.63.0
11/4/2023
39K загрузки18 MB Размер
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Другие версии

4.62.0
22/3/2023
39K загрузки18 MB Размер
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4.61.0
1/3/2023
39K загрузки18 MB Размер
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4.60.2
17/2/2023
39K загрузки18 MB Размер
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4.60.1
8/2/2023
39K загрузки18 MB Размер
Скачать
4.59.0
20/1/2023
39K загрузки18 MB Размер
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4.58.0
22/12/2022
39K загрузки18 MB Размер
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4.57.0
30/11/2022
39K загрузки18 MB Размер
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4.56.0
8/11/2022
39K загрузки18 MB Размер
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4.55.1
28/10/2022
39K загрузки18 MB Размер
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